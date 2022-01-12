ВОЗ отказалась приравнивать COVID к гриппу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона, ковид госпиталь на ВДНХ. Москва, медики, сиз, covid, ковид, красная зона, медик в красной зоне
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 сейчас нельзя рассматривать как эндемическое заболевание Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд.

«Мы еще не на том этапе, когда можем назвать коронавирус эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter. Смоллвуд также отметила, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания.

Идею приравнять ковид к гриппу выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что защиту от коронавируса может получить каждый, значит, из пандемической категории его следует отнести к эндемической, передает «Царьград».

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд. «Мы еще не на том этапе, когда можем назвать коронавирус эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter. Смоллвуд также отметила, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания. Идею приравнять ковид к гриппу выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что защиту от коронавируса может получить каждый, значит, из пандемической категории его следует отнести к эндемической, передает «Царьград». Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...