ВОЗ отказалась приравнивать COVID к гриппу

12 января 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 сейчас нельзя рассматривать как эндемическое заболевание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд. «Мы еще не на том этапе, когда можем назвать коронавирус эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter. Смоллвуд также отметила, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания. Идею приравнять ковид к гриппу выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что защиту от коронавируса может получить каждый, значит, из пандемической категории его следует отнести к эндемической, передает «Царьград». Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд. «Мы еще не на том этапе, когда можем назвать коронавирус эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter. Смоллвуд также отметила, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания. Идею приравнять ковид к гриппу выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что защиту от коронавируса может получить каждый, значит, из пандемической категории его следует отнести к эндемической, передает «Царьград». Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек.