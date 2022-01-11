Визит Евгения Куйвашева (справа) на стройку скрыли от СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой перераспределить финансирование на реконструкции главного спортивного объекта Универсиады-2023 — стадиона «Калининец». А в замен пообещал сдать проблемный объект раньше срока. Диалог состоялся во время визита Куйвашева на объект 12 января, передает корреспондент URA.RU.

«Галямов попросил перенести деньги с 2023-го на 2022-й, и сказал, что в таком случае удастся сдать объект уже в декабре (а не в марте2023-го, как предполагает контракт, — прим. URA.RU). Куйвашев тут же поручил [своему первому заму Алексею] Шмыкову проработать вопрос», — рассказал один из участников выездного совещания без камер. По его окончании мэр Алексей Орлов, не вдаваясь в детали, подтвердил корреспонденту, что городские власти действительно «будут ускоряться».

«По „Калининцу“ подрядчик хорошие темпы набрал. Спасибо губернатору — в конце [прошлого года] года были выделены средства, чтобы проавансировать оборудование, которое достаточно долго изготавливается», — подвел итоги Орлов.

Около года назад, в середине декабря 2020-го, Куйвашев приезжал на «Калининец» и был недоволен тем, что работы на тот момент не стартовали, и у городских властей не было утвержденного проекта и финансирования. По данным URA.RU, чиновники долгое время также не могли получить положительное заключение госэкспертизы. После смены управленческой команды в мэрии подготовка ускорилась. По слухам, срочно разобраться с «Калининцем» Галямову поручили сразу после его назначения в апреле 2021-го.

Стоимость реконструкции спорткомплекса — порядка 2,5 миллиарда рублей. За эти деньги модернизируют легкоатлетическую арену, а также возведут новую спортивную инфраструктуру. На фото — бассейн, который сдадут в этом году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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