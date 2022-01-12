Челябинский миллиардер, застрявший в Казахстане, улетел в Россию

12 января 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Игорь Рыбаков вернулся в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область), совладелец компании «Технониколь», застрявший в Казахстане из-за беспорядков, 12 января вернулся в Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Из Алматы он вылетел в Москву военным самолетом. «Все позади. Военные отработали супер!», — написал Рыбаков, пообещав рассказать подробности на своем YouTube-канале. На этой же странице он выложил фото Алматы с птичьего полета после беспорядков. В самом крупном городе Казахстана Рыбаков оказался во время новогодних каникул. 6 января он собирался презентовать свою книгу, а 8 января принять участие в бизнес-форуме, но еще 2 января в городе начались беспорядки. Рыбаков также стал свидетелем захвата телебашни террористами. Бизнесмена чуть не задержали, приняв за террориста. Сам он не мог выбраться из Казахстана. Вывоз россиян из Алматы Минобороны РФ возобновило с 11 января. При этом туристов просили учесть, что военные самолеты не смогут обеспечить привычный для гражданской авиации комфорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область), совладелец компании «Технониколь», застрявший в Казахстане из-за беспорядков, 12 января вернулся в Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Из Алматы он вылетел в Москву военным самолетом. «Все позади. Военные отработали супер!», — написал Рыбаков, пообещав рассказать подробности на своем YouTube-канале. На этой же странице он выложил фото Алматы с птичьего полета после беспорядков. В самом крупном городе Казахстана Рыбаков оказался во время новогодних каникул. 6 января он собирался презентовать свою книгу, а 8 января принять участие в бизнес-форуме, но еще 2 января в городе начались беспорядки. Рыбаков также стал свидетелем захвата телебашни террористами. Бизнесмена чуть не задержали, приняв за террориста. Сам он не мог выбраться из Казахстана. Вывоз россиян из Алматы Минобороны РФ возобновило с 11 января. При этом туристов просили учесть, что военные самолеты не смогут обеспечить привычный для гражданской авиации комфорт.