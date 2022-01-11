Миллиардер Рыбаков не может покинуть Казахстан

Игорь Рыбаков пытается добраться в безопасное место, чтобы улететь оттуда самолетом, сообщил представитель бизнесмена Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) не может покинуть Казахстан, куда он выехал на новогодние каникулы. Об это сообщил представитель бизнесмена. Рыбаков остался без интернета и практически без связи.

«Из-за протестов и беспорядков, начавшихся в Казахстане, мероприятия [на которых должен был присутствовать миллиардер] были отменены, а сам Рыбаков остался без интернета и практически без связи. 10 января Рыбаков собирался возвращаться домой, но пока ему этого сделать не удается», — сообщает журнал Forbes со ссылкой на представителя Игоря Рыбакова.

Бизнесмен отправился в Казахстан 3 января, чтобы покататься на горных лыжах. Кроме того, 6 января он должен был участвовать в презентации своей книги «ТОК» в Алматы, а 8 января — присутствовать на бизнес-форуме с местными предпринимателями. Где именно сейчас находится Рыбаков, его представитель не сообщил. Известно, что миллиардер пытается добраться в безопасное место и улететь оттуда самолетом.

Ранее Рыбаков рассказал на своей странице в Instagram, что стал свидетелем захвата телебашни в Алматы и нападений террористов. По его словам, он оказался в эпицентре событий. Бизнесмен записывает и документирует все события в Казахстане, чтобы после сделать отдельный пост и выложить видео на YouTube.

Протесты в Казахстане начались после Нового года из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибли двое детей. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Он также обратился за военной помощью к государствам Организации Договора коллективной безопасности. В страну для борьбы с террористической угрозой были направлены миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют обученные боевики-исламисты.

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