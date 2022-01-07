Челябинский миллиардер стал свидетелем штурма телебашни в Алматы

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Миллиардер Игорь Рыбаков в родной школе № 56. Магнитогорск, рыбаков игорь, технониколь
Игорь Рыбаков призвал жителей Казахстана не поддаваться панике Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.

«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.

По словам миллиардера, он записывает и документирует все события в Казахстане. «Про мужество казахстанцев и про вызов для страны напишу отдельный пост и сделаю видео на Ютуб. Фото прикладывать не буду — у вас их достаточно. Президент делает все грамотно», — подытожил он.

Ранее президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов. «Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков. По словам миллиардера, он записывает и документирует все события в Казахстане. «Про мужество казахстанцев и про вызов для страны напишу отдельный пост и сделаю видео на Ютуб. Фото прикладывать не буду — у вас их достаточно. Президент делает все грамотно», — подытожил он. Ранее президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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