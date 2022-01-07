Челябинский миллиардер стал свидетелем штурма телебашни в Алматы

Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.
«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.
По словам миллиардера, он записывает и документирует все события в Казахстане. «Про мужество казахстанцев и про вызов для страны напишу отдельный пост и сделаю видео на Ютуб. Фото прикладывать не буду — у вас их достаточно. Президент делает все грамотно», — подытожил он.
Ранее президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.
Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов. «Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков. По словам миллиардера, он записывает и документирует все события в Казахстане. «Про мужество казахстанцев и про вызов для страны напишу отдельный пост и сделаю видео на Ютуб. Фото прикладывать не буду — у вас их достаточно. Президент делает все грамотно», — подытожил он. Ранее президент Казахстана обратился к Организация Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.