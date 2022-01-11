Пермским пенсионерам упростят получение льгот

В МФЦ начали принимать заявления на присвоение звания «Ветеран труда Пермского края» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многофункциональные центры Прикамья начали принимать от жителей заявления на присвоение звания «Ветеран труда Пермского края». Об этом сообщили в краевом правительстве. Ранее эту услугу можно было получить только через территориальные отделения соцзащиты.

«Обратиться за получением удостоверения могут граждане со страховым стажем работы не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. При этом минимум половина трудовой деятельности от указанного срока должна быть осуществлена на территории региона», — указано на сайте правительства.

Также, право на оформление статуса имеют женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей, со страховым стажем работы не менее 20 лет. Полный перечень категорий граждан, имеющих право на получение звания, есть на сайте МФЦ.

Также в краевом МФЦ напоминают, что с 10 января во всех филиалах центра временно прекращен прием заявлений по 13 услугам, которые ранее предоставлялись через органы социальной защиты населения.

Ранее URA.RU писали о других изменениях: часть пособий от соцзащиты пермякам будет выплачивать ПФР. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий граждан: семьям с детьми, семьям военных, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным жертвам политических репрессий и инвалидам, имеющим транспорт.

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