Часть пособий от соцзащиты пермякам будет выплачивать ПФР

К этим выплатам относится, например, единовременное пособие при рождении ребенка Фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд России с 1 января 2022 года будет предоставлять жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Об этом сообщает сайт ПФР по Пермскому краю.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий граждан: семьям с детьми, семьям военных, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным жертвам политических репрессий и инвалидам, имеющим транспорт.

«Перевод услуг из соцзащиты в Пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает меры поддержки, не нужно никуда обращаться. Если же гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства», — уточнили в Пенсионном фонде.

К этим выплатам относятся, например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и т. д. С полным перечнем можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте ПФР.

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