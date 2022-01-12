Вирусолог Чумаков заявил о начале пятой волны COVID в России

12 января 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Первый удар пятой волны COVID-19 придется на Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. Согласно официальным данным, 12 января в России было зарегистрировано 17 946 случаев коронавируса. При этом 10 января прирост заболевших COVID-19 составил 15 830. Президент России Владимир Путин считает, что из-за новогодних праздников страну ждут новые вспышки коронавируса. «Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе», — сказал Петр Чумаков. По мнению вирусолога, первый удар пятой волны COVID-19 примет на себя Москва. «Наверно, в Москве будет очень много случаев, по другим районам страны рост пойдет с некоторым опозданием. Но все равно волна будет очень мощной. По масштабу она будет наиболее мощной по сравнению с другими волнами. Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что „Омикрон“ не очень патогенный штамм», — отметил он. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что пока рано говорить о начале пятой волны коронавируса. «Такие колебания могут носить статистический характер и ни о чем не говорить. Нужно подождать еще пару дней. Если будет тенденция вверх, то это будет „Омикрон“, конечно», — подчеркнул собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. Согласно официальным данным, 12 января в России было зарегистрировано 17 946 случаев коронавируса. При этом 10 января прирост заболевших COVID-19 составил 15 830. Президент России Владимир Путин считает, что из-за новогодних праздников страну ждут новые вспышки коронавируса. «Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе», — сказал Петр Чумаков. По мнению вирусолога, первый удар пятой волны COVID-19 примет на себя Москва. «Наверно, в Москве будет очень много случаев, по другим районам страны рост пойдет с некоторым опозданием. Но все равно волна будет очень мощной. По масштабу она будет наиболее мощной по сравнению с другими волнами. Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что „Омикрон“ не очень патогенный штамм», — отметил он. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что пока рано говорить о начале пятой волны коронавируса. «Такие колебания могут носить статистический характер и ни о чем не говорить. Нужно подождать еще пару дней. Если будет тенденция вверх, то это будет „Омикрон“, конечно», — подчеркнул собеседник URA.RU.