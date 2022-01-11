Жительница Салехарда обвинила учителя в буллинге детей

12 января 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

По словам женщины, учитель наказывал детей за плохое поведение, применяя к ним силу Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) обвинила учителя в буллинге школьников. По ее словам, педагог применял в отношении детей физическую силу и оскорблял их, сообщает Миля Вебер в соцсети «ВКонтакте». «В одной из школ города, один из преподавателей, систематически занимался буллингом детей и применял физическое воздействие. У меня сын с ограниченными возможностями здоровья. Педагог был в курсе. Учитель за плохое поведение, таскал детей за уши, заставлял стоять весь урок, если ребенок был не готов к уроку, высмеивал внешность, если ребенок был полным, высмеивал обувь, если ученик приходил не в той обуви», — сообщила в группе «Подслушано в Салехарде» мама школьника Миля Вебер. Женщина добавила, что написала заявление о проведении служебной проверки в отношении учителя, однако до увольнения педагога не дошло. Несмотря на это, несколько детей подтвердили, что учитель применял к ним физическую силу. Жительница Салехарда отказалась сообщать номер школы и имя педагога, а пост разместила, чтобы призвать учителя уйти по собственному желанию. Однако не все родители разделили мнение Вебер и рассказали, что педагог всего лишь заступался за другого ученика. «Ее сын неоднократно бил моего и именно моего сына этот учитель защитил. И эту ситуацию мы обсуждали в родительском чате (она не посчитала нужным в нем присутствовать по понятной причине). Мой сын не единственный кого ее сын обижает. И если нужно, мы встанем на защиту преподавателя, а не на ее сторону», — написала родительница под ником Тоже Человек. Связаться с Милей Вебер агентству не удалось. В правительстве ЯНАО и департаменте образования агентству сообщили, что жалоба от родителей к ним не поступала, но проверку инициировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Салехарда (ЯНАО) обвинила учителя в буллинге школьников. По ее словам, педагог применял в отношении детей физическую силу и оскорблял их, сообщает Миля Вебер в соцсети «ВКонтакте». «В одной из школ города, один из преподавателей, систематически занимался буллингом детей и применял физическое воздействие. У меня сын с ограниченными возможностями здоровья. Педагог был в курсе. Учитель за плохое поведение, таскал детей за уши, заставлял стоять весь урок, если ребенок был не готов к уроку, высмеивал внешность, если ребенок был полным, высмеивал обувь, если ученик приходил не в той обуви», — сообщила в группе «Подслушано в Салехарде» мама школьника Миля Вебер. Женщина добавила, что написала заявление о проведении служебной проверки в отношении учителя, однако до увольнения педагога не дошло. Несмотря на это, несколько детей подтвердили, что учитель применял к ним физическую силу. Жительница Салехарда отказалась сообщать номер школы и имя педагога, а пост разместила, чтобы призвать учителя уйти по собственному желанию. Однако не все родители разделили мнение Вебер и рассказали, что педагог всего лишь заступался за другого ученика. «Ее сын неоднократно бил моего и именно моего сына этот учитель защитил. И эту ситуацию мы обсуждали в родительском чате (она не посчитала нужным в нем присутствовать по понятной причине). Мой сын не единственный кого ее сын обижает. И если нужно, мы встанем на защиту преподавателя, а не на ее сторону», — написала родительница под ником Тоже Человек. Связаться с Милей Вебер агентству не удалось. В правительстве ЯНАО и департаменте образования агентству сообщили, что жалоба от родителей к ним не поступала, но проверку инициировали.