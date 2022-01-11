Тюменские власти назвали дату начала работы школ

Тюменские дети вернутся в школы 13 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьные зимние каникулы в Тюменской области продлены не будут. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Дети вернутся в учебные заведения 13 января.

«Дети с каникул в Тюменской области выходят 13 января. Продление каникул, по данным регионального департамента образования и науки, не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что школьникам Тюменской области продлевали осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Учащиеся 1-4 классов отдыхали с 30 октября по 13 ноября 2021 года.