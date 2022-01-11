11 января 2022
10 января 2022

Тюменские власти назвали дату начала работы школ

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Школьники. Тюмень, снег, школьники, зима, дети, школа, крыльцо школы
Тюменские дети вернутся в школы 13 января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Школьные зимние каникулы в Тюменской области продлены не будут. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Дети вернутся в учебные заведения 13 января.

«Дети с каникул в Тюменской области выходят 13 января. Продление каникул, по данным регионального департамента образования и науки, не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что школьникам Тюменской области продлевали осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Учащиеся 1-4 классов отдыхали с 30 октября по 13 ноября 2021 года.

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Школьные зимние каникулы в Тюменской области продлены не будут. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Дети вернутся в учебные заведения 13 января. «Дети с каникул в Тюменской области выходят 13 января. Продление каникул, по данным регионального департамента образования и науки, не планируется. Вместе с тем образовательные организации самостоятельны в определении календарного графика», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что школьникам Тюменской области продлевали осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Учащиеся 1-4 классов отдыхали с 30 октября по 13 ноября 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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