Ученикам младших классов продлили каникулы до 13 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Учащимся 1-4 классов школ Тюменской области продлили осенние каникулы до 13 ноября, а 5-11 классы будут переведены на дистанционный формат обучения. Об этом со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Алексея Райдера сообщает региональный оперативный штаб. Также на дистант будут переведены учреждения среднего профессионального и дополнительного образования, а также вузы.

«Осенние каникулы для учащихся 1-4 классов во всех школах Тюменской области будут продлены. 5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение», — сообщил Райдер региональному оперштабу.

Он добавил, что детские сады с 8 ноября будут работать в обычном режиме. Но со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности. По мнению Райдера, эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей.

Ранее URA.RU писало о том, что с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области объявлены нерабочие дни. Школьники и студенты на этот период были отправлены на каникулы.