Родителей просят обратить внимание на поведение детей, прыгавших через Вечный огонь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) под камеры видеонаблюдения попали дети, которые прыгали через Вечный огонь. В мэрии города заявили, что подобное поведение расценивается как осквернение памяти погибших и попросили родителей провести со своими отпрысками беседы.

«Под камеры видеонаблюдения попали подростки, которые прыгали через Вечный огонь и устроили там игры. Просим провести профилактические беседы со своими детьми о недопустимости такого поведения», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что подобные игры детей расцениваются как осквернение памяти погибших. За прыжки через Вечный район подростков могут привлечь к ответственности. Жители города также выразили негодование в официальном паблике Троицка во «ВКонтакте», посчитав поведение подростков «кощунственным».

Обновлено в 18:00

«В полицию никто не обращался. Устанавливаются обстоятельства случившегося, будут изучены записи с камер видеонаблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Игры детей возле мемориального комплекса попали на камеру пресс-служба администрации Троицка

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам