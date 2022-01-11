11 января 2022

В челябинском городе дети прыгали через Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, вечный огонь
Родителей просят обратить внимание на поведение детей, прыгавших через Вечный огонь (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) под камеры видеонаблюдения попали дети, которые прыгали через Вечный огонь. В мэрии города заявили, что подобное поведение расценивается как осквернение памяти погибших и попросили родителей провести со своими отпрысками беседы.

«Под камеры видеонаблюдения попали подростки, которые прыгали через Вечный огонь и устроили там игры. Просим провести профилактические беседы со своими детьми о недопустимости такого поведения», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что подобные игры детей расцениваются как осквернение памяти погибших. За прыжки через Вечный район подростков могут привлечь к ответственности. Жители города также выразили негодование в официальном паблике Троицка во «ВКонтакте», посчитав поведение подростков «кощунственным».

Обновлено в 18:00

«В полицию никто не обращался. Устанавливаются обстоятельства случившегося, будут изучены записи с камер видеонаблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Игры детей возле мемориального комплекса попали на камеру
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Троицке (Челябинская область) под камеры видеонаблюдения попали дети, которые прыгали через Вечный огонь. В мэрии города заявили, что подобное поведение расценивается как осквернение памяти погибших и попросили родителей провести со своими отпрысками беседы. «Под камеры видеонаблюдения попали подростки, которые прыгали через Вечный огонь и устроили там игры. Просим провести профилактические беседы со своими детьми о недопустимости такого поведения», — заявили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что подобные игры детей расцениваются как осквернение памяти погибших. За прыжки через Вечный район подростков могут привлечь к ответственности. Жители города также выразили негодование в официальном паблике Троицка во «ВКонтакте», посчитав поведение подростков «кощунственным». Обновлено в 18:00 «В полицию никто не обращался. Устанавливаются обстоятельства случившегося, будут изучены записи с камер видеонаблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...