Закрытый военный город в Свердловской области топит канализацией

В квартирах первых этажей домов в ЗАТО «Уральский» сточные воды выходят наружу из унитазов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Закрытый военный город ЗАТО «Уральский» (Свердловская область) с населением в две тысячи человек тонет в канализационных стоках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО.

«ЗАТО „Уральский“ — небольшой военный городок с населением 2 000 населения — затапливает канализацией. В городке практически все канализационные колодцы заполнены стоками, регулярно происходит подтопление подвалов 6-ти домов. Вокруг канализационных люков провалы грунта. Стоки „ароматной“ жижи периодически выходят наружу (в том числе возле детской площадки)», — сообщает руководитель пресс-службы ЗАТО Наталья Шмидько.

Она подчеркнула, что канализационные трубы находятся на балансе Министерства обороны РФ. В связи с этим власти города или управляющие компании не могут исправить ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы ЦВО, Минобороны и РВСН, но на момент публикации ответа не получено.

Ранее сообщалось о похожей проблеме в одном из домов Нижнего Тагила. Жители жалуются на постоянные затопления подвала дома по улице Окунева, в управляющей компании сообщили URA.RU, что стараются своевременно реагировать на проблему. Но, по словам председателя ТСЖ «Окунева-17» Георгия Алексеева и УК ООО «Комстрой» Данила Иванова, проблему должны решать в водоснабжающей организации.

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