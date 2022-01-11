После акций протеста в Кургане в депздрав пришла одна пикетчица

На встречу с властями от пикетчиц пришла только депутат облдумы Наталья Воробьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на встречу с представителями областного депздрава 12 января пришла только одна из шести участниц пикетов в поддержку детей больных диабетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«На встречу с чиновниками пришла одна участница пикета. Это депутат Наталья Воробьева», — объяснили в пресс-службе.

На момент написания новости, URA.RU удалось дозвониться до четырех участниц пикета. Одну из них приглашали на встречу в четверг, и она не знала, что сегодня ее ждут в депздраве. Двух участниц пригласили на встречу только сегодня, из-за чего они не смогли подкорректировать свои планы, чтобы на нее успеть. Еще одна участница знала о встрече, но ей не с кем было оставить ребенка.

Инсайдеры из числа силовиков и чиновников поделились с URA.RU мнением, что они усомнились в искренности намерений участниц акций. По их мнению, если люди добиваются помощи, то они используют все механизмы, в том числе и прямые встречи с сотрудниками депздрава. «Такое ощущение, что цель просто раскачать ситуацию, придав ей политический окрас», — считают источники.

С 27 декабря в Кургане мамы детей больных диабетом провели шесть пикетов возле зданий областного правительства и депздрава. Родители просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

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