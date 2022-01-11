Пикет прошел 12 января Фото: читатель URA.RU

В Кургане мама ребенка больного диабетом 12 января провела пикет возле здания областного департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Депздрав, исполните решение врачебной комиссии. Обеспечьте мониторингом», — с таким плакатом женщина вышла на пикет.

Пикеты родителей детей с диабетом проходят в Кургане с 27 декабря. Этот пикет шестой. Участницы мероприятий просят обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Сотрудники областного правительства отвечали, что несколько раз обращались в Минздрав по этому поводу. 12 января в Кургане пройдет встреча представителей депздрава с родителями больных детей.

В 2021 году пикеты проходили возле здания областного правительства, а в 2022 году активисты стали проводить мероприятия у здания депздрава. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной.

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