В Ханты-Мансийске отменили традиционные крещенские купания

Малая толщина льда на Иртыше не позволит провести купания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В окружной столице ХМАО из-за недостаточной толщины льда у берегов Иртыша отменили традиционные крещенские купания. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Ханты-Мансийска.

«Традиционные купания не будут проводиться в окружной столице на праздник Крещения 19 января. Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Югре измерили толщину льда на площадке проведения мероприятия — возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша и сообщили, что она недостаточна для проведения обряда», — говорят в администрации.

По сообщению мэрии, минимальная толщина льда по результатам измерений составила 30 сантиметров, а уровень воды на поверхности — 15 сантиметров. Для безопасного проведения купаний лед должен быть толщиной не менее полуметра. Скоплений воды также на поверхности должны быть исключены.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили один из главных мусульманских праздников — Курбан Байрам. Это решение было принято из-за высокой заболеваемости COVID-19.

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