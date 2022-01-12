Невролог Минздрава РФ рассказал об изменениях в мозге после COVID

12 января 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Человек, столкнувшийся с COVID-19, может быть подвержен ишемическому инсульту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Во время заболевания или после перенесенного коронавируса у человека могут возникнуть цереброваскулярные болезни, а именно ишемический инсульт (инфаркт мозга — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. «Коронавирус поражает эндотелий сосудистого русла, включая эндотелий сосудов головного мозга. Мы достаточно часто наблюдаем у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, либо непосредственно после нее возникновение острых цереброваскулярных расстройств. Это чаще ишемические инсульты», — заявил Михаил Мартынов. Невролог напомнил, что ученые еще в начале пандемии доказали опасность воздействия COVID-19 на головной мозг. «В мае 2020 года на основании данных по Нью-Йорку было показано, что церебральные инсульты на фоне коронавирусной инфекции возникают в восемь раз чаще, чем церебральные инсульты на фоне гриппа. Такая большая разница», — подчеркнул он. Однако это далеко не все болезни, с которыми может столкнуться человек из-за воздействия коронавируса. «Это могут быть различные инфекционно-воспалительные осложнения. Менингиты, менингоэнцефаломиелиты (одновременное воспаление оболочек и вещества головного или спинного мозга — прим. URA.RU), которые также протекают весьма тяжело. Со стороны периферической нервной системы, это аутоиммунные полинейропатии (поражение нервов — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник агентства. Мартынов отметил, что даже после COVID-19 у человека остаются неврологические проблемы. «Длительный период слабости. У человека снижается работоспособность. Могут быть изменения сна. Иногда отмечается нарушение внимания, ухудшение памяти», — добавил специалист Минздрава РФ. Чтобы избежать подобных последствий COVID-19, невролог посоветовал россиянам вакцинироваться против коронавируса. «Защититься от заболевания, в первую очередь, помогает вакцинация. Причем если необходимо, то и повторная вакцинация. А если человек уже заболел, то, конечно, надо выполняться те предназначения врачей, которые у него имеются», — заключил Михаил Мартынов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время заболевания или после перенесенного коронавируса у человека могут возникнуть цереброваскулярные болезни, а именно ишемический инсульт (инфаркт мозга — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. «Коронавирус поражает эндотелий сосудистого русла, включая эндотелий сосудов головного мозга. Мы достаточно часто наблюдаем у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, либо непосредственно после нее возникновение острых цереброваскулярных расстройств. Это чаще ишемические инсульты», — заявил Михаил Мартынов. Невролог напомнил, что ученые еще в начале пандемии доказали опасность воздействия COVID-19 на головной мозг. «В мае 2020 года на основании данных по Нью-Йорку было показано, что церебральные инсульты на фоне коронавирусной инфекции возникают в восемь раз чаще, чем церебральные инсульты на фоне гриппа. Такая большая разница», — подчеркнул он. Однако это далеко не все болезни, с которыми может столкнуться человек из-за воздействия коронавируса. «Это могут быть различные инфекционно-воспалительные осложнения. Менингиты, менингоэнцефаломиелиты (одновременное воспаление оболочек и вещества головного или спинного мозга — прим. URA.RU), которые также протекают весьма тяжело. Со стороны периферической нервной системы, это аутоиммунные полинейропатии (поражение нервов — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник агентства. Мартынов отметил, что даже после COVID-19 у человека остаются неврологические проблемы. «Длительный период слабости. У человека снижается работоспособность. Могут быть изменения сна. Иногда отмечается нарушение внимания, ухудшение памяти», — добавил специалист Минздрава РФ. Чтобы избежать подобных последствий COVID-19, невролог посоветовал россиянам вакцинироваться против коронавируса. «Защититься от заболевания, в первую очередь, помогает вакцинация. Причем если необходимо, то и повторная вакцинация. А если человек уже заболел, то, конечно, надо выполняться те предназначения врачей, которые у него имеются», — заключил Михаил Мартынов.