Невролог Минздрава РФ рассказал об изменениях в мозге после COVID

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Человек, столкнувшийся с COVID-19, может быть подвержен ишемическому инсульту Фото:
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Коронавирус COVID-19

Во время заболевания или после перенесенного коронавируса у человека могут возникнуть цереброваскулярные болезни, а именно ишемический инсульт (инфаркт мозга — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

«Коронавирус поражает эндотелий сосудистого русла, включая эндотелий сосудов головного мозга. Мы достаточно часто наблюдаем у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, либо непосредственно после нее возникновение острых цереброваскулярных расстройств. Это чаще ишемические инсульты», — заявил Михаил Мартынов.

Невролог напомнил, что ученые еще в начале пандемии доказали опасность воздействия COVID-19 на головной мозг. «В мае 2020 года на основании данных по Нью-Йорку было показано, что церебральные инсульты на фоне коронавирусной инфекции возникают в восемь раз чаще, чем церебральные инсульты на фоне гриппа. Такая большая разница», — подчеркнул он.

Однако это далеко не все болезни, с которыми может столкнуться человек из-за воздействия коронавируса. «Это могут быть различные инфекционно-воспалительные осложнения. Менингиты, менингоэнцефаломиелиты (одновременное воспаление оболочек и вещества головного или спинного мозга — прим. URA.RU), которые также протекают весьма тяжело. Со стороны периферической нервной системы, это аутоиммунные полинейропатии (поражение нервов — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник агентства.

Мартынов отметил, что даже после COVID-19 у человека остаются неврологические проблемы. «Длительный период слабости. У человека снижается работоспособность. Могут быть изменения сна. Иногда отмечается нарушение внимания, ухудшение памяти», — добавил специалист Минздрава РФ.

Чтобы избежать подобных последствий COVID-19, невролог посоветовал россиянам вакцинироваться против коронавируса. «Защититься от заболевания, в первую очередь, помогает вакцинация. Причем если необходимо, то и повторная вакцинация. А если человек уже заболел, то, конечно, надо выполняться те предназначения врачей, которые у него имеются», — заключил Михаил Мартынов.

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Во время заболевания или после перенесенного коронавируса у человека могут возникнуть цереброваскулярные болезни, а именно ишемический инсульт (инфаркт мозга — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. «Коронавирус поражает эндотелий сосудистого русла, включая эндотелий сосудов головного мозга. Мы достаточно часто наблюдаем у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, либо непосредственно после нее возникновение острых цереброваскулярных расстройств. Это чаще ишемические инсульты», — заявил Михаил Мартынов. Невролог напомнил, что ученые еще в начале пандемии доказали опасность воздействия COVID-19 на головной мозг. «В мае 2020 года на основании данных по Нью-Йорку было показано, что церебральные инсульты на фоне коронавирусной инфекции возникают в восемь раз чаще, чем церебральные инсульты на фоне гриппа. Такая большая разница», — подчеркнул он. Однако это далеко не все болезни, с которыми может столкнуться человек из-за воздействия коронавируса. «Это могут быть различные инфекционно-воспалительные осложнения. Менингиты, менингоэнцефаломиелиты (одновременное воспаление оболочек и вещества головного или спинного мозга — прим. URA.RU), которые также протекают весьма тяжело. Со стороны периферической нервной системы, это аутоиммунные полинейропатии (поражение нервов — прим. URA.RU)», — пояснил собеседник агентства. Мартынов отметил, что даже после COVID-19 у человека остаются неврологические проблемы. «Длительный период слабости. У человека снижается работоспособность. Могут быть изменения сна. Иногда отмечается нарушение внимания, ухудшение памяти», — добавил специалист Минздрава РФ. Чтобы избежать подобных последствий COVID-19, невролог посоветовал россиянам вакцинироваться против коронавируса. «Защититься от заболевания, в первую очередь, помогает вакцинация. Причем если необходимо, то и повторная вакцинация. А если человек уже заболел, то, конечно, надо выполняться те предназначения врачей, которые у него имеются», — заключил Михаил Мартынов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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