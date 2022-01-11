11 января 2022
10 января 2022

Люди в ЯНАО стали чаще умирать в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост смертности связан с пандемией коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В январе—сентябре 2021 года в ЯНАО увеличилась смертность населения на 10,6%. Это следует из документа опубликованного на сайте департамента экономики о социально-экономическом положении региона.

«Смертность населения по сравнению с январем-сентябрем 2020 года увеличилась на 10,6% и составила 2 470 человек. Коэффициент смертности на 1 000 населения — 6,0 человек (в январе—сентябре 2020 г. — 5,5 человек)», — говорится в документе.

Также отмечается, что снизился и естественный прирост населения на 13,9%. За 9 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировали всего 5124 младенца, что ниже показателей 2020 года.

В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что рост смертности зафиксирован по всей стране и связан с пандемией коронавируса. «По данным Росстата, на Ямале за 11 месяцев 2021 года по сравнению с 11 месяцами 2020 года — рост смертности составил 6,8%. В среднем по стране — втрое больше (19,3%)», — сообщили в пресс службе.

Также там отметили, что за весь 2021 год в регионе появилось на свет 6929 малышей. «Ямал, по данным Росстата, занимает первое место в Уральском федеральном округе и восьмое место среди всех субъектов России», — добавили в правительстве региона.

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В январе—сентябре 2021 года в ЯНАО увеличилась смертность населения на 10,6%. Это следует из документа опубликованного на сайте департамента экономики о социально-экономическом положении региона. «Смертность населения по сравнению с январем-сентябрем 2020 года увеличилась на 10,6% и составила 2 470 человек. Коэффициент смертности на 1 000 населения — 6,0 человек (в январе—сентябре 2020 г. — 5,5 человек)», — говорится в документе. Также отмечается, что снизился и естественный прирост населения на 13,9%. За 9 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировали всего 5124 младенца, что ниже показателей 2020 года. В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что рост смертности зафиксирован по всей стране и связан с пандемией коронавируса. «По данным Росстата, на Ямале за 11 месяцев 2021 года по сравнению с 11 месяцами 2020 года — рост смертности составил 6,8%. В среднем по стране — втрое больше (19,3%)», — сообщили в пресс службе. Также там отметили, что за весь 2021 год в регионе появилось на свет 6929 малышей. «Ямал, по данным Росстата, занимает первое место в Уральском федеральном округе и восьмое место среди всех субъектов России», — добавили в правительстве региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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