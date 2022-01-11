11 января 2022

Пермяки выиграли миллионы в первые недели 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Житель Перми купил лотерейный билет за 40 рублей и стал миллионером Фото:

Второй за две недели житель Перми стал миллионером, благодаря лотерее. Он купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».

«Сегодня вновь был разыгран приз лотереи: 4 876 164 рубля. Его также выиграл житель Перми, который купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Благодаря этому его выигрыш увеличился до 5 064 164 рублей», — указано на сайте.

Другой участник лотереи из Перми выиграл 4 975 080 рублей 3 января. Билет горожанин приобрел на сайте лотереи, потратив на него 40 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Второй за две недели житель Перми стал миллионером, благодаря лотерее. Он купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото». «Сегодня вновь был разыгран приз лотереи: 4 876 164 рубля. Его также выиграл житель Перми, который купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Благодаря этому его выигрыш увеличился до 5 064 164 рублей», — указано на сайте. Другой участник лотереи из Перми выиграл 4 975 080 рублей 3 января. Билет горожанин приобрел на сайте лотереи, потратив на него 40 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...