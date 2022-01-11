Пермяки выиграли миллионы в первые недели 2022 года

Житель Перми купил лотерейный билет за 40 рублей и стал миллионером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второй за две недели житель Перми стал миллионером, благодаря лотерее. Он купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».

«Сегодня вновь был разыгран приз лотереи: 4 876 164 рубля. Его также выиграл житель Перми, который купил билет с развернутой ставкой за 18 480 рублей. Благодаря этому его выигрыш увеличился до 5 064 164 рублей», — указано на сайте.

Другой участник лотереи из Перми выиграл 4 975 080 рублей 3 января. Билет горожанин приобрел на сайте лотереи, потратив на него 40 рублей.