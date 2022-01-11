Стартап пермского олигарха из Forbes стал резидентом Сколково

В 2021 году резидентами Сколково стали четыре пермские компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре пермские компании в 2021 году стали резидентами фонда Сколково. В их числе — стартап «РигИнтел», подконтрольный структурам пермского олигарха Андрея Кузяева. Информация отражена на сайте фонда.

В числе других компаний, ООО «Гиролаб», ООО «Маффин Ком» и ООО «Диджитал Вэйв». ООО «РигИнтел», входящее в группу компаний «Нефтьсервисхолдинг», разрабатывает программные решения для цифровизации процессов бурения. Кроме того, компания занимается пусконаладкой, ремонтом и обслуживанием буровых установок. По данным СБИС, чистая прибыль «РигИнтел» по итогам 2020 года составила 26 млн рублей.

ООО «Гиролаб» занимается разработкой и производством современных аэро-и наземных навигационных систем. Компания «Маффин Ком» производит собственную линейку чехлов для смартфонов Muffin Case с беспроводной зарядкой и интеллектуальным подогревом. ООО «Диджитал Вэйв», основанное в 2021 году, разработало программно-аппаратный комплекс, способный определять объемы сыпучей продукции на закрытых складах.

Резиденты Сколково получают ряд преимуществ, в частности, налоговые и таможенные льготы, гранты, а также возможность выхода на зарубежные рынки. Кузяев входит в число 200 богатейших бизнесменов страны. Forbes оценивает его состояние в 850 млн долларов.

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