11 января 2022
10 января 2022

Губернатор ЯНАО меняет правительственную структуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
У чиновника из правительственной структуры добавятся полномочия Фото:

Власти ЯНАО меняют структуру департамента имущественных отношений региона и вносят коррективы в состав комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Изменена структура департамента, в связи с чем возникла необходимость изменения состава комиссии. Состав дополнен директором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса», — говорится в пояснении пресс-службы к документу.

Отмечается, что изменения структуры департамента имущественных отношений связаны с его оптимизацией. Упразднилась должность «начальник отдела договорных отношений управления учета и распоряжения государственным имуществом автономного округа». Также введена должность заведующего сектором договорной работы финансово-аналитического управления.

Это не первое ведомство в регионе, которое подверглось изменениям. Ранее власти упростили структуру в департаменте госзакупок.

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Власти ЯНАО меняют структуру департамента имущественных отношений региона и вносят коррективы в состав комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Изменена структура департамента, в связи с чем возникла необходимость изменения состава комиссии. Состав дополнен директором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Отмечается, что изменения структуры департамента имущественных отношений связаны с его оптимизацией. Упразднилась должность «начальник отдела договорных отношений управления учета и распоряжения государственным имуществом автономного округа». Также введена должность заведующего сектором договорной работы финансово-аналитического управления. Это не первое ведомство в регионе, которое подверглось изменениям. Ранее власти упростили структуру в департаменте госзакупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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