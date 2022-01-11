Губернатор ЯНАО меняет правительственную структуру

Власти ЯНАО меняют структуру департамента имущественных отношений региона и вносят коррективы в состав комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
«Изменена структура департамента, в связи с чем возникла необходимость изменения состава комиссии. Состав дополнен директором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса», — говорится в пояснении пресс-службы к документу.
Отмечается, что изменения структуры департамента имущественных отношений связаны с его оптимизацией. Упразднилась должность «начальник отдела договорных отношений управления учета и распоряжения государственным имуществом автономного округа». Также введена должность заведующего сектором договорной работы финансово-аналитического управления.
Это не первое ведомство в регионе, которое подверглось изменениям. Ранее власти упростили структуру в департаменте госзакупок.
Власти ЯНАО меняют структуру департамента имущественных отношений региона и вносят коррективы в состав комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона и ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Изменена структура департамента, в связи с чем возникла необходимость изменения состава комиссии. Состав дополнен директором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Отмечается, что изменения структуры департамента имущественных отношений связаны с его оптимизацией. Упразднилась должность «начальник отдела договорных отношений управления учета и распоряжения государственным имуществом автономного округа». Также введена должность заведующего сектором договорной работы финансово-аналитического управления. Это не первое ведомство в регионе, которое подверглось изменениям. Ранее власти упростили структуру в департаменте госзакупок.