Власти США переложили ответственность за развитие отношений на РФ

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США высказались об отношениях с Россией Фото:

Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым.

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Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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