Власти США переложили ответственность за развитие отношений на РФ 12 января 2022 в 20:27 Размер текста - 17 + В США высказались об отношениях с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям