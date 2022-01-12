Власти США переложили ответственность за развитие отношений на РФ

Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым.
Выбор дальнейшего развития ситуации остается за Россией. В США надеются, что Москва выберет мир и безопасность. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Действия России вызвали этот кризис и теперь Россия должна предпринять шаги для дальнейшего развития событий. США не согласятся на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года», — заявила Шерман, выступление транслируется на youtube-канале Госдепартамента США. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о требованиях альянса к России. Москва должна провести деэскалацию, потому что она использует силу против Украины, считает он. Альянс приложит усилия, чтобы найти политический путь вперед в отношениях с РФ, сказал Столтенберг. Он назвал диалог с Россией трудным, но необходимым.