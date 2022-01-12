Силовики продолжают изымать контрафактный алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Силовики установили, что партия паленой водки, которой массово отравились жители Кондинского района, появилась на прилавках магазинов и в других муниципалитетах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«У тюменского поставщика партию паленой водки покупал не только [находящийся в СИЗО по делу об отравлении суррогатом] Евгений Никитин для своего магазина в поселке Кондинское, но и предприниматели из других муниципалитетов Югры. Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены конкретные торговые точки с контрафактным алкоголем. В Кондинском районе, выяснилось в итоге, партия с суррогатом составила почти 1000 бутылок», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно дать комментарий на этот счет. «Мы не располагаем данными о том, что контрафактный алкоголь из этой партии мог появиться в других муниципалитетах Югры», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что самого Никитина отправили под арест на период следствия. В следственном изоляторе также находится продавец магазина. После употребления паленой водки в Югре с начала января умерло девять человек.

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