12 января 2022
11 января 2022

В ХМАО силовики нашли новую партию паленой водки. Инсайд

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Городской этап World Cocktail Competition 2018. Магнитогорск, водка, хортица, стопки
Силовики продолжают изымать контрафактный алкоголь Фото:
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Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Силовики установили, что партия паленой водки, которой массово отравились жители Кондинского района, появилась на прилавках магазинов и в других муниципалитетах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«У тюменского поставщика партию паленой водки покупал не только [находящийся в СИЗО по делу об отравлении суррогатом] Евгений Никитин для своего магазина в поселке Кондинское, но и предприниматели из других муниципалитетов Югры. Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены конкретные торговые точки с контрафактным алкоголем. В Кондинском районе, выяснилось в итоге, партия с суррогатом составила почти 1000 бутылок», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно дать комментарий на этот счет. «Мы не располагаем данными о том, что контрафактный алкоголь из этой партии мог появиться в других муниципалитетах Югры», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что самого Никитина отправили под арест на период следствия. В следственном изоляторе также находится продавец магазина. После употребления паленой водки в Югре с начала января умерло девять человек.

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Силовики установили, что партия паленой водки, которой массово отравились жители Кондинского района, появилась на прилавках магазинов и в других муниципалитетах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «У тюменского поставщика партию паленой водки покупал не только [находящийся в СИЗО по делу об отравлении суррогатом] Евгений Никитин для своего магазина в поселке Кондинское, но и предприниматели из других муниципалитетов Югры. Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены конкретные торговые точки с контрафактным алкоголем. В Кондинском районе, выяснилось в итоге, партия с суррогатом составила почти 1000 бутылок», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно дать комментарий на этот счет. «Мы не располагаем данными о том, что контрафактный алкоголь из этой партии мог появиться в других муниципалитетах Югры», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что самого Никитина отправили под арест на период следствия. В следственном изоляторе также находится продавец магазина. После употребления паленой водки в Югре с начала января умерло девять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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