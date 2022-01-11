В Перми ограничили скоростной режим на Красавинскому мосту

Скорость движения по мосту ограничена до 60 км/час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми с 13 января до конца года вводится ограничение скорости движение транспорта по Красавинском мосту через реку Кама. На сайте ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщается, что скорость движения по путепроводу не должна превышать 60 километров в час.

«На автодороге общего пользования федерального значения М-7 „Волга“, подъезд к городу Пермь, мост через реку Кама (правый) с 13 января вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств до 60 км/час», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что скоростное ограничение вводится до момента начала работ по капитальному ремонту объекта. Оно будет действовать до конца года.