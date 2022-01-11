11 января 2022

В Перми ограничили скоростной режим на Красавинскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, ограничение скорости
Скорость движения по мосту ограничена до 60 км/час Фото:

В Перми с 13 января до конца года вводится ограничение скорости движение транспорта по Красавинском мосту через реку Кама. На сайте ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщается, что скорость движения по путепроводу не должна превышать 60 километров в час.

«На автодороге общего пользования федерального значения М-7 „Волга“, подъезд к городу Пермь, мост через реку Кама (правый) с 13 января вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств до 60 км/час», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что скоростное ограничение вводится до момента начала работ по капитальному ремонту объекта. Оно будет действовать до конца года.

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В Перми с 13 января до конца года вводится ограничение скорости движение транспорта по Красавинском мосту через реку Кама. На сайте ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщается, что скорость движения по путепроводу не должна превышать 60 километров в час. «На автодороге общего пользования федерального значения М-7 „Волга“, подъезд к городу Пермь, мост через реку Кама (правый) с 13 января вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств до 60 км/час», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что скоростное ограничение вводится до момента начала работ по капитальному ремонту объекта. Оно будет действовать до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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