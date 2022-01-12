Конгресс США намерен ввести санкции против Лаврова, Шойгу и Сбера

12 января 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

В США хотят ввести санкции против Путина, Лаврова и Шойгу Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Группа американских сенаторов от партии демократов опубликовала законопроект «Акт о защите суверенитета Украины», который предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. Информация об этом опубликована на сайте комитета по международным делам сената США. «Требуются санкции в отношении списка должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы <…> [ввести] санкции в отношении трех или более финансовых организаций из числа следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк», — указано в документе, опубликованном на сайте комитета. Законопроект подтверждает информацию, опубликованную The Washington Post. Тогда газета писала, что США введут широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников в случае, если РФ начнет вторжение на Украину. Угрозы новыми санкциями прозвучали на фоне саммита Россия-НАТО, который проходит с 10 января. РФ требует нерасширения альянса к границам России, генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что не готов идти на компромисс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группа американских сенаторов от партии демократов опубликовала законопроект «Акт о защите суверенитета Украины», который предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. Информация об этом опубликована на сайте комитета по международным делам сената США. «Требуются санкции в отношении списка должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы <…> [ввести] санкции в отношении трех или более финансовых организаций из числа следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк», — указано в документе, опубликованном на сайте комитета. Законопроект подтверждает информацию, опубликованную The Washington Post. Тогда газета писала, что США введут широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников в случае, если РФ начнет вторжение на Украину. Угрозы новыми санкциями прозвучали на фоне саммита Россия-НАТО, который проходит с 10 января. РФ требует нерасширения альянса к границам России, генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что не готов идти на компромисс.