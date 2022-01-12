В России проведут реформу накопительных пенсий в 2022 году

13 января 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

В 2022 году в России планируют принять законопроект о реформе накопительных пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В текущем году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом рассказал федеральный чиновник, слова которого подтвердили представители отрасли. Комплекс мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений неоднократно корректировался. В новую версию вошли три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, сообщают «Известия». Еще в 2016 году Минфин и ЦБ предложили обновить систему накопительных пенсий. Речь шла о так называемом Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Тремя годами позже эта концепция перешла в идею создать Гарантированный пенсионный план (ГПП), который предполагал полностью добровольное участие граждан. Обе инициативы утверждены не были. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что в 2022 году будет принят закон о реформе накопительных пенсий. Гендиректор российского негосударственного пенсионного фонда (СберНПФ) Александр Зарецкий пояснил, что в таком случае каждое накопительное лицо будет иметь возможность выбирать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС. С 30 января вступит нововведение, касающееся выплат накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Заявления можно будет подать электронным способом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В текущем году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом рассказал федеральный чиновник, слова которого подтвердили представители отрасли. Комплекс мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений неоднократно корректировался. В новую версию вошли три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, сообщают «Известия». Еще в 2016 году Минфин и ЦБ предложили обновить систему накопительных пенсий. Речь шла о так называемом Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Тремя годами позже эта концепция перешла в идею создать Гарантированный пенсионный план (ГПП), который предполагал полностью добровольное участие граждан. Обе инициативы утверждены не были. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что в 2022 году будет принят закон о реформе накопительных пенсий. Гендиректор российского негосударственного пенсионного фонда (СберНПФ) Александр Зарецкий пояснил, что в таком случае каждое накопительное лицо будет иметь возможность выбирать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС. С 30 января вступит нововведение, касающееся выплат накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Заявления можно будет подать электронным способом.