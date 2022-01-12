12 января 2022

Подполковник ФСО обвиняется во взятках в 20 млн рублей

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По версии следствия, Голохвостов получил деньги за сокрытие фактов нарушения в ходе реконструкции резиденции Путина Фото:

Гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела подполковника ФСО (Федеральная служба охраны) Алексея Голохвостова о получении взяток на общую сумму в 20 млн рублей. По версии следствия, деньги офицер получил за сокрытие фактов нарушений при строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.

«235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ подполковника Алексея Голохвостова. Офицер обвиняется в получении взяток на общую сумму 20 млн руб. за то, что он закрывал глаза на нарушения при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что Голохвостов свою вину категорически отрицает.

Офицер был задержан 29 декабря 2020 года. В этот же день ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судебное разбирательство по уголовному делу начнется в эту пятницу, 14 января, сообщают в издании.

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Гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела подполковника ФСО (Федеральная служба охраны) Алексея Голохвостова о получении взяток на общую сумму в 20 млн рублей. По версии следствия, деньги офицер получил за сокрытие фактов нарушений при строительстве резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. «235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ подполковника Алексея Голохвостова. Офицер обвиняется в получении взяток на общую сумму 20 млн руб. за то, что он закрывал глаза на нарушения при строительстве и реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарево», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что Голохвостов свою вину категорически отрицает. Офицер был задержан 29 декабря 2020 года. В этот же день ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судебное разбирательство по уголовному делу начнется в эту пятницу, 14 января, сообщают в издании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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