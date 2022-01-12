Экс-главу «Россети» обвиняют в неуплате налогов на 409 млн руб

Прокуратура Москвы запросила обвинение для бывшего гендиректора энергетической компании «Россети Урал» Валерия Родина в связи с неуплатой налогов на сумму более чем 409 млн рублей. По версии следствия, в 2013 году Родин внес в документы заведомо ложную информацию и таким образом уклонился от уплаты налогов на прибыль за 2011 и 2012 года.
«Мещанский райсуд Москвы 17 января огласит приговор бывшему гендиректору ОАО „МРСК Урала“ (сейчас работает под брендом „Россети Урал“) Валерию Родину (занимал пост в 2009—2014 годах). Прокуратура просит признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений)», — сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что сторона обвинения потребовала вменить Родину наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Однако затем истец попросил освободить нарушителя от наказания вследствие возмещения ущерба.
Прокуратура Москвы запросила обвинение для бывшего гендиректора энергетической компании «Россети Урал» Валерия Родина в связи с неуплатой налогов на сумму более чем 409 млн рублей. По версии следствия, в 2013 году Родин внес в документы заведомо ложную информацию и таким образом уклонился от уплаты налогов на прибыль за 2011 и 2012 года. «Мещанский райсуд Москвы 17 января огласит приговор бывшему гендиректору ОАО „МРСК Урала“ (сейчас работает под брендом „Россети Урал“) Валерию Родину (занимал пост в 2009—2014 годах). Прокуратура просит признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений)», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что сторона обвинения потребовала вменить Родину наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Однако затем истец попросил освободить нарушителя от наказания вследствие возмещения ущерба.