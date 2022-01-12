Экс-главу «Россети» обвиняют в неуплате налогов на 409 млн руб

13 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Родин обвиняется в неуплате налогов на прибыль в период за 2011—2012 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокуратура Москвы запросила обвинение для бывшего гендиректора энергетической компании «Россети Урал» Валерия Родина в связи с неуплатой налогов на сумму более чем 409 млн рублей. По версии следствия, в 2013 году Родин внес в документы заведомо ложную информацию и таким образом уклонился от уплаты налогов на прибыль за 2011 и 2012 года. «Мещанский райсуд Москвы 17 января огласит приговор бывшему гендиректору ОАО „МРСК Урала“ (сейчас работает под брендом „Россети Урал“) Валерию Родину (занимал пост в 2009—2014 годах). Прокуратура просит признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений)», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что сторона обвинения потребовала вменить Родину наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Однако затем истец попросил освободить нарушителя от наказания вследствие возмещения ущерба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прокуратура Москвы запросила обвинение для бывшего гендиректора энергетической компании «Россети Урал» Валерия Родина в связи с неуплатой налогов на сумму более чем 409 млн рублей. По версии следствия, в 2013 году Родин внес в документы заведомо ложную информацию и таким образом уклонился от уплаты налогов на прибыль за 2011 и 2012 года. «Мещанский райсуд Москвы 17 января огласит приговор бывшему гендиректору ОАО „МРСК Урала“ (сейчас работает под брендом „Россети Урал“) Валерию Родину (занимал пост в 2009—2014 годах). Прокуратура просит признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений)», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что сторона обвинения потребовала вменить Родину наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Однако затем истец попросил освободить нарушителя от наказания вследствие возмещения ущерба.