Врач призвал прекратить вводить ограничения из-за «Омикрона»

13 января 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Владислав Жемчугов призвал перестать вводить ограничительные меры из-за штамма «Омикрон» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Нужно перестать вводить ограничительные меры из-за омикрон-штамма. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Что касается „Омикрона“, есть, мне кажется, возможность никакие ограничительные меры больше не вводить, а дать ему свободно распространяться, потому что фактически этот вирус является естественной, живой вакциной», — сообщил эксперт ТАСС. По его словам, «Омикрон» распространяется с большой скоростью, тем самым «создает качественный иммунитет» к новым мутациям и обладает малым процентом летальных исходов — «то есть практически не убивает здоровых людей». Жемчугов считает, что этим можно пользоваться и не вводить ограничения. Также специалист предположил, что такие свойства нового вируса могут свидетельствовать о скором окончании пандемии. Он вспомнил, что год назад прогнозировал появление штамма, который будет обладать сверконтагиозностью, которая позволила бы ему максимально распространиться по всей планете. Он предположил, что «Омикрон» может перейти из человеческой популяции в популяцию грызунов, так как обладает малой летальностью среди людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нужно перестать вводить ограничительные меры из-за омикрон-штамма. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Что касается „Омикрона“, есть, мне кажется, возможность никакие ограничительные меры больше не вводить, а дать ему свободно распространяться, потому что фактически этот вирус является естественной, живой вакциной», — сообщил эксперт ТАСС. По его словам, «Омикрон» распространяется с большой скоростью, тем самым «создает качественный иммунитет» к новым мутациям и обладает малым процентом летальных исходов — «то есть практически не убивает здоровых людей». Жемчугов считает, что этим можно пользоваться и не вводить ограничения. Также специалист предположил, что такие свойства нового вируса могут свидетельствовать о скором окончании пандемии. Он вспомнил, что год назад прогнозировал появление штамма, который будет обладать сверконтагиозностью, которая позволила бы ему максимально распространиться по всей планете. Он предположил, что «Омикрон» может перейти из человеческой популяции в популяцию грызунов, так как обладает малой летальностью среди людей.