Иммунолог: «Омикрон» станет последней мутацией COVID

13 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

«Омикрон» станет последней мутацией COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон» станет последней мутацией коронавируса, после чего он уйдет из человеческой популяции в другую. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться», — предположил Владислав Жемчугов, пишет ТАСС. По его словам, в роли нового хозяина могут оказаться грызуны. В России выявлено меньше случаев заболеваемости коронавирусом, чем в США. Это связано с тем, что американские работники вышли с новогодних каникул раньше российских — 2 января. Такое предположение выдвинул академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Омикрон» станет последней мутацией коронавируса, после чего он уйдет из человеческой популяции в другую. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться», — предположил Владислав Жемчугов, пишет ТАСС. По его словам, в роли нового хозяина могут оказаться грызуны. В России выявлено меньше случаев заболеваемости коронавирусом, чем в США. Это связано с тем, что американские работники вышли с новогодних каникул раньше российских — 2 января. Такое предположение выдвинул академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.