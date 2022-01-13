В Кургане не пропустили две тонны мяса из Свердловской области

В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе.
Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.
В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе. Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.