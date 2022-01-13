В Кургане не пропустили две тонны мяса из Свердловской области

13 января 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Перевозивший купил две тонны мяса для личного потребления Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе. Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе. Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.