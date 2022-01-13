В Кургане не пропустили две тонны мяса из Свердловской области

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Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, жарка мяса, гриль, барбекю, мясо
Перевозивший купил две тонны мяса для личного потребления Фото:

В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе.

Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

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В Кургане остановили машину, в которой перевозили две тонны говядины без соответствующих документов из Свердловской в Тюменскую область. Об этом 13 января URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с УМВД России по г. Кургану 12 января 2022 года в городе Кургане был задержан автомобиль, кузов которого был доверху заполнен говяжьими тушами и полутушами. Примерный вес перевозимой продукции составил две тонны», — рассказали в пресс-службе. Владелец мяса отметил, что вез говядину из Свердловской в Тюменскую область для личного потребления. Выяснилось, что у перевозившего не было документов, подтверждающих безопасность говядины. Мясо вернут обратно для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Владельца мяса обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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