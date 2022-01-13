Детская вакцина от COVID поступит в оборот на следующей неделе

13 января 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Поступление вакцины для подростков против COVID ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поступление вакцины для подростков против COVID ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.