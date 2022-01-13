Детская вакцина от COVID поступит в оборот на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
Первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября 2021 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Поступление вакцины для подростков против COVID ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поступление вакцины для подростков против COVID ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...