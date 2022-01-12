12 января 2022
11 января 2022
10 января 2022

Чиновник дорожной дирекции ЯНАО предстанет перед судом за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Эдуард Носань заключал госконтаркты с фирмой своего знакомого за вознаграждение в крупном размере Фото:

Экс-начальник Надымского филиала ГКУ (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет экс-начальник филиала государственного учреждения, обвиняемый в совершении коррупционного преступления в дорожной сфере», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о бывшем начальнике Надымского филиала ГКУ.

По данным следствия, в период с 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ получил от двух руководителей подрядной коммерческой организации взятку в сумме более 1,3 млн рублей. За это начальник Надымского казенного учреждения заключил с организацией государственные контракты. Также обвиняемый обеспечил выплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приемки являлись невыполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил.

Уголовное дело в отношении экс-директора направили в суд. Взяткодатели обвиняются в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее URA.RU сообщало, что директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в Надыме был уволен в связи с утратой доверия. Он незаконно заключил 16 контрактов с одним подрядчиков на содержание трассы Сургут-Салехард. По информации источников агентства, директором ГКУ в Надыме являлся Эдуард Носань.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-начальник Надымского филиала ГКУ (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет экс-начальник филиала государственного учреждения, обвиняемый в совершении коррупционного преступления в дорожной сфере», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о бывшем начальнике Надымского филиала ГКУ. По данным следствия, в период с 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ получил от двух руководителей подрядной коммерческой организации взятку в сумме более 1,3 млн рублей. За это начальник Надымского казенного учреждения заключил с организацией государственные контракты. Также обвиняемый обеспечил выплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приемки являлись невыполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил. Уголовное дело в отношении экс-директора направили в суд. Взяткодатели обвиняются в даче взятки в особо крупном размере. Ранее URA.RU сообщало, что директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в Надыме был уволен в связи с утратой доверия. Он незаконно заключил 16 контрактов с одним подрядчиков на содержание трассы Сургут-Салехард. По информации источников агентства, директором ГКУ в Надыме являлся Эдуард Носань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...