Чиновник дорожной дирекции ЯНАО предстанет перед судом за взятки

13 января 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Эдуард Носань заключал госконтаркты с фирмой своего знакомого за вознаграждение в крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-начальник Надымского филиала ГКУ (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет экс-начальник филиала государственного учреждения, обвиняемый в совершении коррупционного преступления в дорожной сфере», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о бывшем начальнике Надымского филиала ГКУ. По данным следствия, в период с 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ получил от двух руководителей подрядной коммерческой организации взятку в сумме более 1,3 млн рублей. За это начальник Надымского казенного учреждения заключил с организацией государственные контракты. Также обвиняемый обеспечил выплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приемки являлись невыполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил. Уголовное дело в отношении экс-директора направили в суд. Взяткодатели обвиняются в даче взятки в особо крупном размере. Ранее URA.RU сообщало, что директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в Надыме был уволен в связи с утратой доверия. Он незаконно заключил 16 контрактов с одним подрядчиков на содержание трассы Сургут-Салехард. По информации источников агентства, директором ГКУ в Надыме являлся Эдуард Носань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-начальник Надымского филиала ГКУ (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет экс-начальник филиала государственного учреждения, обвиняемый в совершении коррупционного преступления в дорожной сфере», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о бывшем начальнике Надымского филиала ГКУ. По данным следствия, в период с 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ получил от двух руководителей подрядной коммерческой организации взятку в сумме более 1,3 млн рублей. За это начальник Надымского казенного учреждения заключил с организацией государственные контракты. Также обвиняемый обеспечил выплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приемки являлись невыполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил. Уголовное дело в отношении экс-директора направили в суд. Взяткодатели обвиняются в даче взятки в особо крупном размере. Ранее URA.RU сообщало, что директор филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в Надыме был уволен в связи с утратой доверия. Он незаконно заключил 16 контрактов с одним подрядчиков на содержание трассы Сургут-Салехард. По информации источников агентства, директором ГКУ в Надыме являлся Эдуард Носань.