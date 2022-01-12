12 января 2022

Губернатор Куйвашев отвечает на главные вопросы о своей работе. Онлайн-трансляция

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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проводит первую пресс-конференцию в 2022 году Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

11:12 13.01.2022 Власти региона будут увеличивать количество концессионных проектов в 2022 году.

11:10 13.01.2022 Появление в регионе штамма «Омикрон» внесет коррективы в работу медслужбы, рассказал Куйвашев. Власти готовы к возможной вспышке заражений.

11:08 13.01.2022 В Свердловской области в 2021 году не было проблем с поставками кислорода для коронавирусных больных. Куйвашев рассказал, что им были обеспечены все нуждающиеся пациенты.

11:05 13.01.2022 Дорожный фонд Свердловской области в 2021 году составил более 27 млрд рублей, подчеркнул Куйвашев, подводя итоги работы регионального правительства.

11:04 13.01.2022 В детских садах региона введено более 2000 мест, рассказал Куйвашев.

11:03 13.01.2022 Губернатор напомнил, что в 2021 году многие медики региона получили премии. Он подчеркнул важность их работы.

11:01 13.01.2022 Евгений Куйвашев перед началом пресс-конференции поздравил журналистов с Днем российской печати, наступившим Новым годом и Рождеством.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 11:12 13.01.2022 Власти региона будут увеличивать количество концессионных проектов в 2022 году. 11:10 13.01.2022 Появление в регионе штамма «Омикрон» внесет коррективы в работу медслужбы, рассказал Куйвашев. Власти готовы к возможной вспышке заражений. 11:08 13.01.2022 В Свердловской области в 2021 году не было проблем с поставками кислорода для коронавирусных больных. Куйвашев рассказал, что им были обеспечены все нуждающиеся пациенты. 11:05 13.01.2022 Дорожный фонд Свердловской области в 2021 году составил более 27 млрд рублей, подчеркнул Куйвашев, подводя итоги работы регионального правительства. 11:04 13.01.2022 В детских садах региона введено более 2000 мест, рассказал Куйвашев. 11:03 13.01.2022 Губернатор напомнил, что в 2021 году многие медики региона получили премии. Он подчеркнул важность их работы. 11:01 13.01.2022 Евгений Куйвашев перед началом пресс-конференции поздравил журналистов с Днем российской печати, наступившим Новым годом и Рождеством.
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