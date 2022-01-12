Евгений Куйвашев проводит первую пресс-конференцию в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

11:12 Власти региона будут увеличивать количество концессионных проектов в 2022 году.

11:10 Появление в регионе штамма «Омикрон» внесет коррективы в работу медслужбы, рассказал Куйвашев. Власти готовы к возможной вспышке заражений.

11:08 В Свердловской области в 2021 году не было проблем с поставками кислорода для коронавирусных больных. Куйвашев рассказал, что им были обеспечены все нуждающиеся пациенты.

11:05 Дорожный фонд Свердловской области в 2021 году составил более 27 млрд рублей, подчеркнул Куйвашев, подводя итоги работы регионального правительства.

11:04 В детских садах региона введено более 2000 мест, рассказал Куйвашев.

11:03 Губернатор напомнил, что в 2021 году многие медики региона получили премии. Он подчеркнул важность их работы.

11:01 Евгений Куйвашев перед началом пресс-конференции поздравил журналистов с Днем российской печати, наступившим Новым годом и Рождеством.