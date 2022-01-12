Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.
11:1213.01.2022 Власти региона будут увеличивать количество концессионных проектов в 2022 году.
11:1013.01.2022 Появление в регионе штамма «Омикрон» внесет коррективы в работу медслужбы, рассказал Куйвашев. Власти готовы к возможной вспышке заражений.
11:0813.01.2022 В Свердловской области в 2021 году не было проблем с поставками кислорода для коронавирусных больных. Куйвашев рассказал, что им были обеспечены все нуждающиеся пациенты.
11:0513.01.2022 Дорожный фонд Свердловской области в 2021 году составил более 27 млрд рублей, подчеркнул Куйвашев, подводя итоги работы регионального правительства.
11:0413.01.2022 В детских садах региона введено более 2000 мест, рассказал Куйвашев.
11:0313.01.2022 Губернатор напомнил, что в 2021 году многие медики региона получили премии. Он подчеркнул важность их работы.
11:0113.01.2022 Евгений Куйвашев перед началом пресс-конференции поздравил журналистов с Днем российской печати, наступившим Новым годом и Рождеством.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 января проводит пресс-конференцию, посвященную итогам работы региональных властей в 2021 году, а также планам на 2022-й. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 11:12 13.01.2022 Власти региона будут увеличивать количество концессионных проектов в 2022 году. 11:10 13.01.2022 Появление в регионе штамма «Омикрон» внесет коррективы в работу медслужбы, рассказал Куйвашев. Власти готовы к возможной вспышке заражений. 11:08 13.01.2022 В Свердловской области в 2021 году не было проблем с поставками кислорода для коронавирусных больных. Куйвашев рассказал, что им были обеспечены все нуждающиеся пациенты. 11:05 13.01.2022 Дорожный фонд Свердловской области в 2021 году составил более 27 млрд рублей, подчеркнул Куйвашев, подводя итоги работы регионального правительства. 11:04 13.01.2022 В детских садах региона введено более 2000 мест, рассказал Куйвашев. 11:03 13.01.2022 Губернатор напомнил, что в 2021 году многие медики региона получили премии. Он подчеркнул важность их работы. 11:01 13.01.2022 Евгений Куйвашев перед началом пресс-конференции поздравил журналистов с Днем российской печати, наступившим Новым годом и Рождеством.