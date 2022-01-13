Кудрин заявил, что уровень жизни в России на 20% выше, чем в СССР

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей, портрет
Россия начала восстанавливать качество жизни с очень низкого уровня, отметил Алексей Кудрин Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Уровень жизни в России вырос в три раза и на данный момент на 20% выше, чем был в СССР. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше чем в Советском Союзе», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Глава Счетной палаты отметил, что Россия начала восстановление с очень низкого уровня. По слова Кудрина, Россия восстановила уровень жизни, который был перед распадом СССР, в 2004 году. «В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам», — подчеркнул Кудрин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в России не самая радужная экономическая ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению. Лидерами по уровню жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный, пишет телеканал 360. Среди регионов УрФО лидером по данному показателю является Тюменская область, сообщает «Национальная служба новостей».

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Уровень жизни в России вырос в три раза и на данный момент на 20% выше, чем был в СССР. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше чем в Советском Союзе», — сказал Кудрин в интервью ТАСС. Глава Счетной палаты отметил, что Россия начала восстановление с очень низкого уровня. По слова Кудрина, Россия восстановила уровень жизни, который был перед распадом СССР, в 2004 году. «В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам», — подчеркнул Кудрин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в России не самая радужная экономическая ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению. Лидерами по уровню жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный, пишет телеканал 360. Среди регионов УрФО лидером по данному показателю является Тюменская область, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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