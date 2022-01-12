В Кремле рассказали о «нерадужной» ситуации в России

12 января 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Тенденция к улучшению ситуации в России очевидна, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU На данный момент в России не самая радужная ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Во многом о них речь шла на пресс-конференции [президента России Владимира] Путина. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и возврату к докризисными временам есть и она очевидная. Очевидно, что есть очень тревожные тенденции в плане социально-экономических последствий мировой кризисной ситуации в экономике», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Владимир Путин сообщил, что в России начали расти среднемесячная зарплата и доходы населения. Президент отметил, что зарплаты и уровень жизни растут в реальном выражении. Путин также рассказал, что правительство будет делать все, чтобы повысить уровень жизни граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент в России не самая радужная ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Во многом о них речь шла на пресс-конференции [президента России Владимира] Путина. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и возврату к докризисными временам есть и она очевидная. Очевидно, что есть очень тревожные тенденции в плане социально-экономических последствий мировой кризисной ситуации в экономике», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Владимир Путин сообщил, что в России начали расти среднемесячная зарплата и доходы населения. Президент отметил, что зарплаты и уровень жизни растут в реальном выражении. Путин также рассказал, что правительство будет делать все, чтобы повысить уровень жизни граждан.