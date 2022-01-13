Глава Счетной палаты: власти РФ не смогут сдержать рост цен

Регулирование цен возможно только в точечных масштабах, считает Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В случае каких-либо шоков на рынке власти России не смогут сдерживать цены дольше трех месяцев. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах. В случае шоков на рынке, и то, дольше 2-3 месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Глава Счетной палаты также отметил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике, которая была в СССР. «Африка быстрее нас уже растет. Если мы начнем снова создавать госплан, эти страны окажутся впереди нас», — заключил Кудрин.

Ранее в Росстате объявили о рекордном росте цен с начала 2021 года. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, чтобы сдержать рост цен, пишет телеканал 360. В свою очередь в Минпромторге РФ признали, что торговые сети не могут сдерживать цены, сообщает «Национальная служба новостей».

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