Росстат объявил о рекордном росте цен

Продовольственные товары с начала года подорожали на 10,62%, сообщил Росстат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала 2021 года потребительские цены в Росси выросли на 8,39%, сообщает Росстат. Это максимум с 2015 года, когда данный показатель достиг 12,91%. Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь будут предоставлены только 12 января 2022 года.

«За период с 21 по 27 декабря 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, с начала декабря — 100,70%, с начала года — 108,26%. По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39%», — сообщается на официальном сайте Росстата.

Из продовольственных товаров в декабре сильнее всего подорожали греча — на 0,6%, колбасы, яйца, сливочное масло и мука — на 0,5%, свинина, черный чай, сахар и рис — на 0,4%, макаронные изделия — на 0,3%, говядина, сосиски, маргарин и молоко — на 0,2%. Цены на овощи и фрукты в среднем выросли на 1,2%. Сильнее всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость выросла на 3,2%.

В целом продовольственные товары с начала года подорожали на 10,62%, а непродовольственные — на 8,58%. Стоимость услуг за 2021 год выросла всего на 4,98%.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция составит чуть больше 8%. Это в два раза выше ожидаемых 4%. По словам Набиуллиной, больше всего выросли цены на продукты питания, передает RT. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ будет вести жесткую денежно-кредитную политику для снижения темпов роста цен. Для сдерживания инфляции регулятор может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».

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