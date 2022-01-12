В челябинских отелях и ресторанах выросли зарплаты

Доходы большинства жителей опережают инфляцию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита Челябинской области выросли зарплаты на 19,4%. Эти данные по доходам работников отрасли опережают инфляцию как в регионе, так и по стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«За январь—октябрь 2021 года рост заработных плат (+7,5%) опережает инфляцию как в нашем регионе (+5,26%), так и по стране (+6,49%). Наиболее активно выражен рост зарплат в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита (+19,4%), в научных исследованиях (+17,9%) и деятельности в области информации и связи (+13,0%)», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Заработная плата на крупных и средних предприятиях Челябинской области увеличилась за 10 месяцев 2021 года на 7,5% и составила 45 891 рублей. Самые высокие заработные платы наблюдаются в сферах научной и технической деятельности (72 992 руб.), финансовой и страховой деятельности (61 788 руб.) и в области информации и связи (61 406 руб.).

Ранее КСП назвала самый высокий уровень безработицы в Челябинской области. К началу 2022 года самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Брединском муниципальном районе — 5,2%, а самые низкие показатели по безработице зафиксированы в Магнитогорске (0,7%), Челябинске (0,8%), Златоусте (1,0%).

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