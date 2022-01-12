В ХМАО выросло число жертв отравления паленой водкой

В Октябрьском районе от употребления суррогата скончались еще три человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

В поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО от употребления суррогатного алкоголя скончались двое мужчин и одна женщина, еще одну пострадавшую доставили в больницу. Унъюганцы отравились суррогатным алкоголем еще в конце минувшего года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления следственного комитета.

«Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по факту отравления 4 жителей Октябрьского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — рассказал пресс-секретарь. По версии следствия, пострадавшие приобрели паленый алкоголь в одном из магазинов поселка.

Следователями допрошены свидетели по делу, проведена серия обысков в жилищах причастных к отравлению и магазине, назначены химические экспертизы по изъятому алкоголю. Владелец магазина, торговавшего суррогатом, задержан. По сообщению источника URA.RU из правоохранительных органов, жители поселка Унъюган отравились водкой марки «Родники Сибири», бутылки с такой маркировкой были изъяты после массовых смертей из-за употребления метилового спирта в Тюмени и поселке Кондинское в ХМАО. «В Кондинском присутствовали обе марки водки «Родники Сибири» и «Царская охота», здесь оперативники изъяли партию «Родников Сибири». В пресс-службе СКР по ХМАО URA.RU эту информацию не подтвердили.

Ранее источники URA.RU из числа силовиков сообщали, что партия паленой водки, которой массово отравились жители Кондинского района, появилась на прилавках магазинов и в других муниципалитетах ХМАО. По словам инсайдера, суррогат помимо находящегося в СИЗО бизнесмена у тюменских поставщиков покупали и другие предприниматели из ХМАО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам