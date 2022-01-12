12 января 2022

Куйвашев раскрыл условие, от которого зависит строительство метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро
Екатеринбуржцы ждут новой ветки метро Фото:

Строительство новой ветки екатеринбургского метро будет возможно лишь после получения гарантий по финансированию от федерального центра. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил во время своей пресс-конференции.

«Самим нам этот проект не осилить. Он очень затратный. Город продолжает им заниматься, ведутся трассировки, разработка концепции. Но что-то делать, пока нет серьезных гарантий от федерального центра, мы не можем», — сказал Евгений Куйвашев в ответ на вопрос журналиста о том, на каком этапе находится проект.

Губернатор добавил, что нанесенный пандемией удар по экономике внес свои коррективы в реализацию планов по метро, поэтому сейчас власти сделали акцент на строительстве трамвайных веток. Также в Екатеринбурге с участием РЖД будет построена кольцевая железная дорога, которая свяжет все электрички и «ласточки».

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Строительство новой ветки екатеринбургского метро будет возможно лишь после получения гарантий по финансированию от федерального центра. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил во время своей пресс-конференции. «Самим нам этот проект не осилить. Он очень затратный. Город продолжает им заниматься, ведутся трассировки, разработка концепции. Но что-то делать, пока нет серьезных гарантий от федерального центра, мы не можем», — сказал Евгений Куйвашев в ответ на вопрос журналиста о том, на каком этапе находится проект. Губернатор добавил, что нанесенный пандемией удар по экономике внес свои коррективы в реализацию планов по метро, поэтому сейчас власти сделали акцент на строительстве трамвайных веток. Также в Екатеринбурге с участием РЖД будет построена кольцевая железная дорога, которая свяжет все электрички и «ласточки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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