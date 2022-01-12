Куйвашев раскрыл условие, от которого зависит строительство метро

Екатеринбуржцы ждут новой ветки метро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство новой ветки екатеринбургского метро будет возможно лишь после получения гарантий по финансированию от федерального центра. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил во время своей пресс-конференции.

«Самим нам этот проект не осилить. Он очень затратный. Город продолжает им заниматься, ведутся трассировки, разработка концепции. Но что-то делать, пока нет серьезных гарантий от федерального центра, мы не можем», — сказал Евгений Куйвашев в ответ на вопрос журналиста о том, на каком этапе находится проект.

Губернатор добавил, что нанесенный пандемией удар по экономике внес свои коррективы в реализацию планов по метро, поэтому сейчас власти сделали акцент на строительстве трамвайных веток. Также в Екатеринбурге с участием РЖД будет построена кольцевая железная дорога, которая свяжет все электрички и «ласточки».