Под Тюменью ребенка высадили из автобуса на федеральной трассе

Инцидент произошел на федеральной трассе «Тюмень — Екатеринбург» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кондуктор автобуса №100 высадил ребенка возле поселка Московский на федеральной трассе «Тюмень — Екатеринбург» из-за того, что у него не сработал электронный проездной. Об этом сообщают пользователи паблика «Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Кондуктор автобуса №100 высадила из транспорта девочку на трассе п. Московский из-за якобы неработающей карты. Кондуктор утверждала, что неделю назад уже говорила этой девочке о том, что карта не работает. Сам ребенок, по словам очевидца, это отрицал — девочка не ездила на этом автобусе более 2-3 месяцев. Сколько лет девочке — не указано, но в марте вышел закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта», — сообщает анонимный автор публикации.

В комменариях к записи большинство пользователей резко осудили поведение кондуктора в данной ситуации. «Ну ведь это скотство — высаживать ребенка на трассе поселка! В 30 рублей оценить жизнь и здоровье ребенка могут только бездушные сущности без ума и совести», — считает Лена Павленко. «Надо таких кондукторов и водителей наказывать рублем большим», — отметила Татьяна Ластовкина. «Мало детей пропадает, так еще кондукторы помогают», — добавила Ирина Жилякова.

Обслуживанием маршрута №100 занимается тюменское ПАТП №1. На звонки редакции там никто не ответил. В адрес предприятия был направлен письменный запрос. В 2021 году вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников младше 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта.

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