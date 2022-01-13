Миротворцы ОДКБ готовятся к возвращению из Казахстана

Миротворцы начали загружать военную технику в самолеты ВКС Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане передают охраняемые объекты местным силовикам и готовятся покидать страну. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В соответствии с планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях и занимаются охраной социально значимых объектов. 11 января Токаев сообщил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена, пишет деловое издание «Взгляд». Он объявил, что вывод миротворцев из страны начнется 13 января, сообщает RT.

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