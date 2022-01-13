Миротворцы ОДКБ готовятся к возвращению из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взлет, посадка, военно-транспортный самолет, ил-76мд
Миротворцы начали загружать военную технику в самолеты ВКС Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане передают охраняемые объекты местным силовикам и готовятся покидать страну. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В соответствии с планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях и занимаются охраной социально значимых объектов. 11 января Токаев сообщил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена, пишет деловое издание «Взгляд». Он объявил, что вывод миротворцев из страны начнется 13 января, сообщает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане передают охраняемые объекты местным силовикам и готовятся покидать страну. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В соответствии с планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях и занимаются охраной социально значимых объектов. 11 января Токаев сообщил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена, пишет деловое издание «Взгляд». Он объявил, что вывод миротворцев из страны начнется 13 января, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...