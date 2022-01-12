В Кремле объяснили долгий вывод миротворцев из Казахстана

Решение о выводе российских миротворцев принимают в ОДКБ, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Российские миротворцы будут выходить из Казахстана 10 дней, решение об этом принимается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«За один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней. Это все координируется ОДКБ, это не вопрос к России. Вывод войск РФ в последнею очередь — это решает ОДКБ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях. Они должны обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и аэропортов. 11 января Токаев объявил, что миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане.

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