В Кремле объяснили долгий вывод миротворцев из Казахстана

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Решение о выводе российских миротворцев принимают в ОДКБ, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Российские миротворцы будут выходить из Казахстана 10 дней, решение об этом принимается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«За один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней. Это все координируется ОДКБ, это не вопрос к России. Вывод войск РФ в последнею очередь — это решает ОДКБ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях. Они должны обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и аэропортов. 11 января Токаев объявил, что миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане.

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Российские миротворцы будут выходить из Казахстана 10 дней, решение об этом принимается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «За один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней. Это все координируется ОДКБ, это не вопрос к России. Вывод войск РФ в последнею очередь — это решает ОДКБ», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых беспорядков. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимают участия в боевых операциях. Они должны обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и аэропортов. 11 января Токаев объявил, что миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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