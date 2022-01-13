Мишустин заявил о лишних деньгах в бюджете РФ

Премьер-министр Мишустин заявил, что бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2021 года бюджет РФ является профицитным. Об этом Мишустин сообщил в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.

«Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом», — сказал Мишустин в своем обращении.

Он отметил, что экономика РФ восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий и уже во втором квартале 2021 года ВВП достиг допандемийного уровня. Позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. «В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований», — сказал Мишустин.

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