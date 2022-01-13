Минобороны ФРГ: не нужно смешивать «Северный поток — 2» и Украину

Газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом и его не стоит смешивать с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
«Нам не нужно втягивать тему „Северного потока — 2“ в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее в Германии заявили, что задержка запуска «Северного потока — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины. В МИДе ФРГ сообщили, что газопровод пока не отвечает требованиям Евросоюза, пишет RT. 29 декабря президент России Владимир Путин объявил, что «Северный поток — 2» готов начать работу, сообщает телеканал 360.
Газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом и его не стоит смешивать с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. «Нам не нужно втягивать тему „Северного потока — 2“ в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — передает ТАСС слова Ламбрехт. Ранее в Германии заявили, что задержка запуска «Северного потока — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины. В МИДе ФРГ сообщили, что газопровод пока не отвечает требованиям Евросоюза, пишет RT. 29 декабря президент России Владимир Путин объявил, что «Северный поток — 2» готов начать работу, сообщает телеканал 360.