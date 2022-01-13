Минобороны ФРГ: не нужно смешивать «Северный поток — 2» и Украину

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Вопрос запуска «Северного потока — 2» должен решаться путем переговоров, считает Кристине Ламбрехт Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом и его не стоит смешивать с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

«Нам не нужно втягивать тему „Северного потока — 2“ в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — передает ТАСС слова Ламбрехт.

Ранее в Германии заявили, что задержка запуска «Северного потока — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины. В МИДе ФРГ сообщили, что газопровод пока не отвечает требованиям Евросоюза, пишет RT. 29 декабря президент России Владимир Путин объявил, что «Северный поток — 2» готов начать работу, сообщает телеканал 360.

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Газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом и его не стоит смешивать с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. «Нам не нужно втягивать тему „Северного потока — 2“ в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров», — передает ТАСС слова Ламбрехт. Ранее в Германии заявили, что задержка запуска «Северного потока — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины. В МИДе ФРГ сообщили, что газопровод пока не отвечает требованиям Евросоюза, пишет RT. 29 декабря президент России Владимир Путин объявил, что «Северный поток — 2» готов начать работу, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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