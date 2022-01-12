В Германии назвали причину задержки запуска «Северного потока-2»

13 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Михаэль Рот заявил о том, что у США есть свой интерес в задержке запуска СП-2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Такое заявление сделал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот. «Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — подчеркнул Рот. Михаэль Рот сообщил, что даже среди партнеров России есть те, кто нацелен на задержку запуска газопровода. Он считает, что необходимо следить за тем, чтобы СП-2 был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики. Также социал-демократ напомнил, что РФ должна гарантировать продолжение транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что в задержке запуска газопровода заинтересованы Германия и Евросоюз. По ее словам, власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» объясняется экономическими интересами других стран. Такое заявление сделал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот. «Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — подчеркнул Рот. Михаэль Рот сообщил, что даже среди партнеров России есть те, кто нацелен на задержку запуска газопровода. Он считает, что необходимо следить за тем, чтобы СП-2 был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики. Также социал-демократ напомнил, что РФ должна гарантировать продолжение транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что в задержке запуска газопровода заинтересованы Германия и Евросоюз. По ее словам, власти Берлина выразили готовность заблокировать российский проект в случае проявления агрессии России в сторону Украины.