12 января 2022
11 января 2022

В Челябинске задержали доцента спортивного университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест Юрия Чанова, руководителя аппарата гордумы, обвиняемого во взятке. Тракторозаводский районный суд. Челябинск, конвой, пистолет, кобура, дубинка, ключи от наручников, полиция, руки, наручники
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону (фото из архива) Фото:

В Челябинске задержали доцента кафедры Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, в течение 2016—2020 годов подозреваемая получила взятки в сумме более 185 тысяч рублей. Эти деньги преподаватель брала от студента за сдачу экзаменов без проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону. В отношении доцента возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд назначил бывшему заведующему кафедрой УралГУФК 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Завкафедры с 2013 года по 2020 год получил от студентов университета свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов.

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В Челябинске задержали доцента кафедры Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «По данным следствия, в течение 2016—2020 годов подозреваемая получила взятки в сумме более 185 тысяч рублей. Эти деньги преподаватель брала от студента за сдачу экзаменов без проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», — заявили в пресс-службе ведомства. Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону. В отношении доцента возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее суд назначил бывшему заведующему кафедрой УралГУФК 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Завкафедры с 2013 года по 2020 год получил от студентов университета свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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