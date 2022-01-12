В Челябинске задержали доцента спортивного университета

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержали доцента кафедры Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, в течение 2016—2020 годов подозреваемая получила взятки в сумме более 185 тысяч рублей. Эти деньги преподаватель брала от студента за сдачу экзаменов без проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по региону. В отношении доцента возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд назначил бывшему заведующему кафедрой УралГУФК 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Завкафедры с 2013 года по 2020 год получил от студентов университета свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов.

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