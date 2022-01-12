12 января 2022
11 января 2022

В Тюмени мэрия через суд добивается сноса опасного долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Предварительное заседание суда назначено на 10 февраля Фото:

Администрация Тюмени через суд требует от застройщика АО «РЖДстрой» снести недостроенное здание многоквартирного дома по адресу ул. Широтная, 211. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что Главным управлением строительства Тюменской области проведена внеплановая выездная проверка, которая выявила многочисленные нарушения.

«По результатам проверки в адмнистрацию Тюмени поступило уведомление о выявлении самовольной постройки, явившееся основанием для обращения администрации города в суд с иском о понуждении АО „РЖДстрой“ осуществить снос самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0432002:123 с адресным описанием: город Тюмень, Широтная, 211, 9-этажный жилой дом ГП-235 в мкр „Восточный-2“», — пояснили там агентству.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований проектной документации, касающиеся непосредственно материалов, которые использовались при строительстве дома и обустройстве вентиляционных каналов. Кроме этого, ограждения балконов не соответствуют требованиям проектной документации. Также ревизорами установлено, что объект незавершенного строительства выходит за границы предоставленного под строительство дома земельного участка.

Исковое заявление администрации принято Арбитражным судом Тюменской области. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля. В пресс-центр АО «РЖДстрой» направлен запрос.

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Администрация Тюмени через суд требует от застройщика АО «РЖДстрой» снести недостроенное здание многоквартирного дома по адресу ул. Широтная, 211. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что Главным управлением строительства Тюменской области проведена внеплановая выездная проверка, которая выявила многочисленные нарушения. «По результатам проверки в адмнистрацию Тюмени поступило уведомление о выявлении самовольной постройки, явившееся основанием для обращения администрации города в суд с иском о понуждении АО „РЖДстрой“ осуществить снос самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0432002:123 с адресным описанием: город Тюмень, Широтная, 211, 9-этажный жилой дом ГП-235 в мкр „Восточный-2“», — пояснили там агентству. В ходе проверки были выявлены нарушения требований проектной документации, касающиеся непосредственно материалов, которые использовались при строительстве дома и обустройстве вентиляционных каналов. Кроме этого, ограждения балконов не соответствуют требованиям проектной документации. Также ревизорами установлено, что объект незавершенного строительства выходит за границы предоставленного под строительство дома земельного участка. Исковое заявление администрации принято Арбитражным судом Тюменской области. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля. В пресс-центр АО «РЖДстрой» направлен запрос.
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