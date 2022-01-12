Куйвашев намекнул на бизнес-конфликт вокруг сноса «Уктуса»

Аэровокзал «Уктус» снесли утром 26 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протесты из-за сноса аэропорта «Уксус» в Екатеринбурге могли быть инспирированы конкурирующими бизнес-структурами, допустил губернатор Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции. Заявление стало ответом на один из вопросов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

Старинный аэровокзал «Уктус» на Ботанике, построенный в 1937 году, снесли в конце ноября. На его месте общество «Малышева-73» возведет крупный логистический центр с ТЦ и автовокзалом. Противники демонтажа писали петиции с требованием признать объект памятником, а также выходили на групповые пикеты (акции были малочисленными).

«Что касается „Уктуса“. Ну как я отношусь к зданиям, которые не памятники? Есть красивые здания, есть некрасивые. Если оно [здание] не является архитектурным наследием и собственник решил его снести, как я могу к этому относиться? <…> Я здесь на стороне бизнеса. Много кому что-то нравится, что-то не нравится. Допустим, не нравится кому-то пиджак у меня синего цвета, но это же мой пиджак. Мне он нравится. В данном случае так и с аэропортом „Уктус“», — сравнил Куйвашев.

«Это ведь и вопрос экономического противостояния. Мы на Урале живем. Мы же знаем, что можно сделать митинг, петицию собрать в угоду одним экономическим интересам для того, чтобы преследовать реализацию своих экономических интересов. И этого исключать нельзя. <…> То что они [„Малышева-73“] планируют сделать, поверьте, здесь нет никакого нарушения. Это священное право собственности. А рассуждать можно в пользу бедных, ходить, митинги собирать, не давать строить людям, чтобы через два квартала, с кем-то подговорившись, строить точно такое же. Здесь разные вариации есть», — резюмировал глава региона.

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